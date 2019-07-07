Новый двухколёсный автомобиль

Вес оригинального автомобиля составлял 839 килограммов. С двигателем мощность 80 лошадиных сил он развивал скорость до 201 км/ч.Энтузиаст Луис Суинни ещё в 1967 году решил опробовать в деле гирокар собственного исполнения. Более 50 лет назад он в рамках своей компании Gyro Transport Systems представил одноместный Gyro-X. На разработку было потрачено около $750 000, что в пересчете по актуальному курсу составило бы инвестиции в размере 6 миллионов долларов.У машины действительно всего два колеса, а ее равновесие обеспечивает раскрученный маховик. И хотя история помнит сразу несколько подобных концептов, серийного выпуска «велосипеды с салонами» так и не дождались.