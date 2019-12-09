Новый геймерский набор памяти Thermaltake Toughram Z-One RGB DDR4 RAM 3200MHz

Thermaltake выпустила новый геймерский набор памяти Toughram Z-One RGB DDR4 3200MHz RAM. Его характеристики идентичны Toughram RGB, однако верхний край теплоотводчика комплекта Toughram Z-One RGB, состоит из светодиодной ленты непрерывного освещения.

Toughram Z-One оснащены 10-слойной печатной платой и алюминиевыми радиаторами для улучшения характеристик и стабильности разгона. Они используют тщательно отобранные микросхемы памяти и медную плату на 2 унции для лучшей электропроводности.

Комплект памяти также работает с существующей RGB-экосистемой Thermaltake и поддерживает TT RGB Plus, TT AI Voice Control, Razer Chroma и даже Amazon Alexa. Toughram Z-One RGB DDR4 3200 МГц 16 ГБ (2 x 8 ГБ) оценен в $ 90.