Новый iPad mini оценили в 700 долларов

Компания Apple объявила цены на представленный сегодня iPad mini нового поколения. Итак, новинка появится в продаже 6 ноября по цене в 700 долларов за базовую версию с 128 ГБ и Wi-Fi. Новинку оснастили 8,5-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR с уменьшенными рамками, контрастностью 2000000:1, пиковой яркостью 1200 нит и версией с антибликовым нанотекстурным покрытием, фирменной 2-нанометровой однокристальной системой A20 Pro, как в iPhone 18 Pro (вариант с 512 ГБ получил 6-ядерный CPU и 32-ядерный Neural Engine, а конфигурации с 128 и 256 ГБ – 5-ядерный CPU и 16-ядерный Neural Engine), 12-Мп основной и 12-Мп фронтальной камерами, улучшенной звуковой системой Acoustic Display с низкочастотными динамиками, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, чипом Apple N1 с поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, модемом Apple C2 с поддержкой eSIM в соответствующих версиях, предустановленной ОС iPadOS 27 ,а также совместимостью со стилусами Apple Pencil Pro и Pencil с портом USB-C.