Сюжет игры расскажет историю близнецов, которые прибыли в родной городок на Аляску, чтобы вернуть воспоминания о мрачном детстве.

Персонажи Тайлер и Элисон Ронан будут использовать родственную связь друг с другом, чтобы разобраться в воспоминаниях.

Разработчики прислушались к поклонникам, и все три эпизода Tell Me Why выйдут в один день.

Релиз игры Tell Me Why назначили на лето 2020 года.