Новый игровой проект компании Bandai Namco The Dark Pictures Anthology: Little Hope

2020-03-03, Автор - Ramil; Продукт - The Dark Pictures Anthology: Little Hope; [51]
После выхода игры из серии The Dark Pictures Anthology: Man of Medan разработчик планирует выпустить продолжение игры. Разработчик предоставил некоторые подробности в виде скриншотов и трейлера. Bandai Namco планирует выпустить игру летом на PS4, Xbox One и PC.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope видеоигра с элементами выживания. Игроку предстоить выжить в городе Андовер, штат Массачусетс. Персонаж игры оказывается пойманным в ловушку в заброшенном городе. Игра предлагает несколько режимов игры, одиночную и совместную.


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