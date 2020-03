Новый игровой проект компании Bandai Namco The Dark Pictures Anthology: Little Hope

После выхода игры из серии The Dark Pictures Anthology: Man of Medan разработчик планирует выпустить продолжение игры. Разработчик предоставил некоторые подробности в виде скриншотов и трейлера. Bandai Namco планирует выпустить игру летом на PS4, Xbox One и PC.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope видеоигра с элементами выживания. Игроку предстоить выжить в городе Андовер, штат Массачусетс. Персонаж игры оказывается пойманным в ловушку в заброшенном городе. Игра предлагает несколько режимов игры, одиночную и совместную.