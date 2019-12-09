Новый комплект памяти Thermaltake ToughRAM Z-ONE RGB

Компания Thermaltake, объявила о выпуске комплекта памяти Thermaltake TOUGHRAM Z-ONE RGB DDR4 3200 МГц, который поддерживается платформами Intel и AMD. Обладая 10-слойной конструкцией печатной платы для повышения производительности и стабильности, TOUGHRAM Z-ONE RGB оснащен высокопроизводительными компонентами, в том числе тщательно отобранными микросхемами памяти, медным внутренним слоем на 2 унции для повышения электропроводности и золотыми пальцами 10 мкм для обеспечения высокого сопротивления.

Более того, памятью TOUGHRAM Z-ONE RGB можно управлять с помощью программного обеспечения для мониторинга температуры, частоты и производительности в режиме реального времени и создания потрясающих световых эффектов с более чем 25 режимами освещения. Пользователи также могут синхронизироваться с TT RGB PLUS, чтобы максимизировать уникальные настройки для своей цветовой темы RGB.

Синхронизируя TT RGB PLUS, голосовое управление TT AI, Razer Chroma и Amazon Alexa RGB с TOUGHRAM Z-ONE RGB, пользователи могут создать свою собственную экосистему с 10 сверхъяркими адресуемыми светодиодами для потрясающей 16,8-миллиметровой RGB-подсветки. TOUGHRAM Z-ONE RGB также поддерживает материнские платы с 5 В.

Цена:

Комплект памяти Thermaltake TOUGHRAM Z-ONE DDR4 3200 МГц доступен по цене MSRP 89,99 долларов США.