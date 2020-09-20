Новый маршрутизатор ASUS RT-AX86U Wi-Fi 6 доступен эксклюзивно у Singtel

Компания ASUS анонсировала новый маршрутизатор Wi-Fi 6. Он называется RT-AX86U и будет доступен только у Singtel.

ASUS RT-AX86U - это двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi 6 класса AX5700 с четырехъядерным процессором 1,8 ГГц. Совместимыми клиентами Wi-Fi 6 он может обеспечивать скорость до 861 Мбит/с в сети 2,4 ГГц и 4804 Мбит/с в сети 5 ГГц.

У роутера есть два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, один порт Gigabit Ethernet LAN и четыре порта Gigabit Ethernet LAN. Кроме того, есть еще один порт 2,5 Гбит/с, который можно использовать в режиме WAN или LAN. Это означает, что вы сможете воспользоваться скоростными тарифными планами до 2 Гбит/с. RT-AX86U поддерживает технологию ASUS AiMesh и новейший протокол безопасности WPA3. ASUS RT-AX86U можно будет приобрести только в онлайн-магазине Singtel за 52 доллара США.
Комментарии и отзывы ASUS RT-AX86U Wi-Fi 6
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