Новый маршрутизатор ASUS RT-AX86U Wi-Fi 6

Компания ASUS анонсировала новый маршрутизатор Wi-Fi 6 и он называется RT-AX86U.

ASUS RT-AX86U представляет собой двухдиапазонный AX5700-класс Wi-Fi 6 маршрутизатор, который питается от 1,8 ГГц четырехъядерного процессора. Дизайн классический ASUS, напоминающий RT-AC68U, который занимает меньше места, чем большинство современных маршрутизаторов.

В сочетании с совместимыми клиентами Wi-Fi 6 он может обеспечивать скорость до 861 Мбит/с в сети 2,4 ГГц и 4804 Мбит/с в сети 5 ГГц. В роутере есть один порт 2,5 Гбит/с, который можно использовать в режиме WAN или LAN. RT-AX86U также имеет такие функции, как ASUS AiProtection Pro, Adaptive QoS и родительский контроль. RT-AX86U также поддерживает технологию ASUS AiMesh и новейший протокол безопасности WPA3.
Комментарии и отзывы ASUS RT-AX86U Wi-Fi 6
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