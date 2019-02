Microsoft анонсировала новый пакет Xbox One X Metro Saga, в честь предстоящей игры Metro Exodus.

Metro Exodus - последний выпуск серии Metro, который выйдет 15 февраля. Стоимость комплекта составляет 449 долларов. Пакет Xbox One X Metro Sage поставляется с консолью Xbox One X 1 ТБ, 1 беспроводным контроллером, 1-месячной пробной версией Xbox Game Pass и Xbox Live Gold. Тем не менее, наиболее важным аспектом этого комплекта, является включение всех игр Metro. Вы сможете бесплатно скачать Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux и предстоящий Metro Exodus.