Новый патч версии 1.07 доступен для Far Cry 5

В примечании к выпуску state patch 1.07 исправлены множественные сбои с низкой скоростью появления, исправлена ​​проблема, при которой FPS может упасть ниже 30 в определенных местах в мире и добавит новые элементы Avatar в настройке персонажа, новые активы в редакторе Arcade и новые экраны загрузки.

Ubisoft выпустила новое обновление для Far Cry 5. Кроме того, этот патч имеет несколько новых исправлений, настроек и улучшений для ПК. Far Cry 5 update 1.07 добавляет новую схему управления клавиатурой + клавиатура для самолетов, которая доступна в меню опций, добавляет поддержку Dynamic Resolution и Freesync 2, исправляет проблему тумана Fog of War, а также различные незначительные проблемы пользовательского интерфейса.