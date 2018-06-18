Новый патч версии 1.07 доступен для Far Cry 5

2018-06-18, Автор - Нияз Дусталев; [114]
В примечании к выпуску state patch 1.07 исправлены множественные сбои с низкой скоростью появления, исправлена ​​проблема, при которой FPS может упасть ниже 30 в определенных местах в мире и добавит новые элементы Avatar в настройке персонажа, новые активы в редакторе Arcade и новые экраны загрузки.

Ubisoft выпустила новое обновление для Far Cry 5. Кроме того, этот патч имеет несколько новых исправлений, настроек и улучшений для ПК. Far Cry 5 update 1.07 добавляет новую схему управления клавиатурой + клавиатура для самолетов, которая доступна в меню опций, добавляет поддержку Dynamic Resolution и Freesync 2, исправляет проблему тумана Fog of War, а также различные незначительные проблемы пользовательского интерфейса.

Комментарии:
Смартфон Xiaomi Mi A2 будет стоить 290 д...
Смартфон Xiaomi Mi A2 будет стоить 290 дШвейцарский онлайновый магазин случайно рассекретил характеристики смартфона Xiaomi Mi A2, официальный ан...
Компания Garmin представляет новые смарт...
Компания Garmin представляет новые смартВедущий спортивно-туристический бренд GARMIN сообщает о выпуске моделей серии Fenix 5 PLUS, нового поколе...
Red Bull Racing объявили о появлении F1 ...
Red Bull Racing объявили о появлении F1 Playseat недавно выпустила новую серию кресел, Racing F1 Seats. Добавлены две новые модели, и, по-видимом...
Samsung выпускает Chromebook Plus V2...
Samsung выпускает Chromebook Plus V2Samsung анонсировала ноутбук трансформер Samsung Chromebook Plus (V2). В скором времени он будет продават...
Топ 10 самых продаваемый игр в Steam за ...
Топ 10 самых продаваемый игр в Steam за Настало время для нового обновления десяти самых продаваемых игр в Steam за последнюю неделю, как сообщае...
Apple iPhone SE2 не выйдет в 2018 году...
Apple iPhone SE2 не выйдет в 2018 годуНа прошедшей недавно WWDC 2018 компания Apple так и представила ожидаемый многими iPhone SE2, что подогре...
Анонсированные AMD Ryzen 3 2300X и Ryzen...
Анонсированные AMD Ryzen 3 2300X и RyzenНа этой неделе появились два новых процессора от AMD, это четырехъядерные AMD Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 250...
Seagate выпускает новый 2TB SSD накопите...
Seagate выпускает новый 2TB SSD накопитеSeagate анонсировала новый игровой SSD диск для Xbox - он будет продаваться в емкостях 2 ТБ, 1 ТБ и 500 ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Jabra Evolve 75e. Высококлассная беспроводная гарнитураОбзор Jabra Evolve 75e. Высококлассная беспроводная гарнитура
Обзор Redragon USAS Black. Механическая клавиатура с подсветкой и макросамиОбзор Redragon USAS Black. Механическая клавиатура с подсветкой и макросами
Обзор Digma х600. Электронная книга с Wi-Fi и подсветкойОбзор Digma х600. Электронная книга с Wi-Fi и подсветкой
Обзор Marvo KG914G. Механическая клавиатура с подсветкой и макросамиОбзор Marvo KG914G. Механическая клавиатура с подсветкой и макросами
Обзор SteelSeries Arctis Pro USB. Лучшие игровые наушники с Hi-Res звукомОбзор SteelSeries Arctis Pro USB. Лучшие игровые наушники с Hi-Res звуком
Предварительный обзор Cooler Master CK62...
Предварительный обзор Cooler Master CK62Механические клавиатуры в последнее время стали пользоваться большим спросом среди пользователей. Их преи...
Обзор Lineage 2 Arena. Классика в новом ...
Обзор Lineage 2 Arena. Классика в новом Когда-то давно, еще в школьные годы, мы с друзьями очень много играли в Lineage 2 и получали от этого тон...
Предварительный обзор Maingear Pulse 15....
Предварительный обзор Maingear Pulse 15.В последнее время игровые ноутбуки стали пользоваться громадной популярностью. Дело не только в том, что ...
Предварительный обзор Roccat Vulcan. Нов...
Предварительный обзор Roccat Vulcan. НовНа выставке Computex 2018 показали достаточно много интересных новинок, но линейка клавиатур Roccat Vulca...
Обзор Antigraviator. Гонка для дерзких...
Обзор Antigraviator. Гонка для дерзкихЯ большой фанат гонок, играл практически во все, что вообще имеется в этом жанре. Мне очень понравилась T...
Предварительный обзор Parrot Anafi. Конк...
Предварительный обзор Parrot Anafi. КонкВ последнее время квадрокоптеры стали более популярными как среди обычных пользователей, так и среди проф...
Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей ...
Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей В последнее время я заметил, да и не только я, что современные игровые проекты перестали удивлять, если и...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. Я...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. ЯВ последнее время смартфонов с челкой стало очень много, я бы даже сказал слишком. Однако, производители ...
Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая и...
Обзор Jurassic World Evolution. Лучшая иМне трудно быть объективным при написании этого обзора, так как у меня в шкафу до сих пор лежит каста с «...
Предварительный обзор Lenovo Watch X. Ум...
Предварительный обзор Lenovo Watch X. УмВ последнее время умные часы стали настоящим культом — многие пользователи покупают данную новинку даже в...
Обзор Magic: The Gathering Arena. Сложна...
Обзор Magic: The Gathering Arena. СложнаДля начала стоит отметить, что Magic: The Gathering Arena является чем-то вроде компьютерного аналога кла...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир...
Acer показала самый тонкий ноутбук в мир7 июня в Москве состоялось мероприятие Acer Brand Day, на котором был объявлен старт продаж ноутбука Acer...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor