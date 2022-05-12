Новый планшет Google Pixel Tablet получит чип Tensor

После прекращения выпуска последнего планшета на базе Android, Pixel C, в 2015 году, компания Google стремится снова выйти на рынок с планшетом Pixel, который, по словам компании, будет работать на специальном чипе Tensor. Исполнительный директор Google утверждает, что Pixel Tablet станет «идеальным компаньоном для вашего Pixel Phone», предлагая некоторую форму интеграции между двумя устройствами.

Информации о планшете Pixel немного. Планшет Pixel получит закругленные углы. Планшет Pixel будет иметь только по одной камере сзади и спереди, но никаких подробностей о камерах. Будет реализована поддержка как клавиатуры, так и мыши. Ожидаемая дата релиза модели 2023 год.
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