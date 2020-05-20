Новый планшет HONOR Pad V6 с чипсетом Kirin 985

Honor выпустила планшет ViewPad 6 с поддержкой 5G, 10,4-дюймовым дисплеем и батареей емкостью 7250 мАч. Планшет имеет 84-процентное соотношение экрана к телу. Новинка поставляется со стилусом, который имеет 4096 уровней чувствительности к нажатию.

Планшет работает на 7-нм ядре HiSilicon Kirin 985 SoC с ядром 6 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. Он работает под управлением Android 10 на основе Magic UI 3.1. Тем не менее, планшет не имеет Google Mobiles Services. Таким образом, пользователям придется зависеть от AppGallery Huawei для приложений.

На задней стороне есть 13 МП камера f / 1.8 со светодиодной вспышкой, а спереди расположена 8 МП f / 2.0 селфи-камера. В комплект поставки включена Bluetooth-клавиатура. За питание отвечает аккумулятор 7,250mAh с поддержкой 22.5W быстрой зарядки через USB Type-C порт. Honor ViewPad 6 будет доступен в зеленом, серебристом и черном цвете в конце июня.