Новый планшет Surface Pro 7 от Microsft за 750$

Нью-Йорке корпорация Microsoft представила гибридный планшет Surface Pro 7. Новинка получила порт USB type C, микрофон студийного качества и несколько полезных функций.

Microsoft Surface Pro 7 работает на операционной системе Windows 10 в паре процессором Intel Core десятого поколения, 4, 8 или 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 1 ТБ SSD памяти, в зависимости от комплектации. Дисплей PixelSense имеет диагональ 12,3 дюйма, при соотношении сторон 3:2. Разрешение составляет 2 736 x 1824 пикселей.

Продажи Microsoft Surface Pro 7 начнутся с 22 октября ценником 750 долларов.