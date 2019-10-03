Новый планшет Surface Pro 7 от Microsft за 750$

2019-10-03, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Surface Pro 7; [54]
Нью-Йорке корпорация Microsoft представила гибридный планшет Surface Pro 7. Новинка получила порт USB type C, микрофон студийного качества и несколько полезных функций.

Microsoft Surface Pro 7 работает на операционной системе Windows 10 в паре процессором Intel Core десятого поколения, 4, 8 или 16 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 1 ТБ SSD памяти, в зависимости от комплектации. Дисплей PixelSense имеет диагональ 12,3 дюйма, при соотношении сторон 3:2. Разрешение составляет 2 736 x 1824 пикселей.

Продажи Microsoft Surface Pro 7 начнутся с 22 октября ценником 750 долларов.

Комментарии и отзывы Surface Pro 7
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