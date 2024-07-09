Новый планшет Xiaoxin Pad Pro 12.7 готов к выходу

Компания Lenovo объявила о скором релизе нового поколения планшета Xiaoxin Pad Pro 12.7, раскрыв заодно дизайн грядущей новинки. Судя по тизерам, аппарат получит двухцветный металлический корпус в серо-зелёной расцветке. Что до технических характеристик, аппарат получит 12,7-дюймовый дисплей с разрешением 2,9K, слот для карт памяти до 1 ТБ и четыре динамикам JBL с поддержкой Dolby Atmos.

Актуальное поколение оснащается 12,7-дюймовым экраном с разрешением 2944:1840 точек, частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 400 нит, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, процессором Qualcomm Snapdragon 870, сверхширокоугольной фронтально камерой на 13 Мп, тыльной камерой разрешением 8 Мп, поддержкой стилуса, четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos, аккумулятором на 10200 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт, полнофункциональным портом USB-C, поддержкой Wi-Fi 6 и сотовых сетей 5G.

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