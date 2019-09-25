Новый планшет iPad появился в продаже

Компания Apple дала старт продажа планшета iPad седьмого поколения, который был представлен вместе с новыми iPhone. Новинка оснащается алюминиевым корпусом, 10,2-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1620 пикселей, процессором A10 Fusion 2016 года выпуска, основной камерой на 8 Мп, фронтальной камерой FaceTime на 1,2 Мп, поддержкой фирменного стилуса Apple Pencil первого поколения и Smart Keyboard, а также дактилоскопического сенсора Touch ID. Версия только с Wi-Fi и 32 ГБ флеш-памяти оценена в 329 долларов, вариант с 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 429 долларов. Соответствующие варианты с модемом LTE оценены в 459 и 559 долларов.