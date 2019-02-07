Новый процессор Snapdragon 712

Qualcomm анонсировала новое дополнение к своему ассортименту чипсетов - Snapdragon 712.

Он построен на 10-нм техпроцессе и представляет собой скромное обновление популярного Snapdragon 710. Он имеет более быстрый восьмиядерный процессор, который повышает производительность и делает более производительным для игр. Ключевым отличием является то, что восемь ядер Kryo 360 CPU теперь работают на частоте 2,3 ГГц по сравнению с 2,2 ГГц. Snapdragon 712 также предлагает Quick Charge 4+ вместо Quick Charge 4 и улучшенный звук Bluetooth, благодаря технологиям TrueWireless Stereo Plus и Broadcast Audio.

Snapdragon 712 поддерживает графический процессор Adreno 616 и Hexagon 685 DSP, а также большинство других спецификаций. Модем остается Qualcomm Snapdragon X15, который поддерживает исходящий канал LTE Cat.15 и восходящий канал Cat.13, достигая пиковых скоростей 800 Мбит / с и 150 Мбит /. Поддержка камер поддерживает до 20 Мп для двойной камеры или 32 Мп для одиночной камеры с тем же ISP Spectra 250.