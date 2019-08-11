Новый стандарт твердотельных накопителей от Toshiba

2019-08-11, Автор - Anna; Продукт - Toshiba XFMEXPRESS; [75]
Toshiba продемонстрировала новый тип форм-фактора NVMe SSD во время ежегодного Саммита по флэш-памяти в Санта-Кларе. Официально известный как XFMEXPRESS, аксессуар для хранения практически идентичен обычной SD-карте, хотя и немного больше и толще.

Стандартный твердотельный накопитель BGA имеет размеры 11,5 x 13 мм с интерфейсом PCIe x2, а новый XFMEXPRESS немного больше - 18 x 14 x 1,4 мм. Однако, в отличие от твердотельных накопителей BGA, новый форм-фактор Toshiba не нужно паять до системы, поскольку он имеет карточный характер. Основываясь на диаграмме, идея XFXEXPRESS заключается в доступности и горячей замене. В нем используется безинструментальный механизм, который, по-видимому, включает механизмы удержания и сокетов как SSD-накопителя M.2, так и модуля памяти ноутбука.

XFMEXPRESS не будет предназначен для использования в качестве внешних слотов, таких как SD-карты. Производителям ПК по-прежнему будет необходимо открыть устройство, в котором находится запоминающее устройство, чтобы получить к нему доступ.

Комментарии и отзывы Toshiba XFMEXPRESS
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