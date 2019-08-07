Новый тип энергонезависимой памяти XFMExpress

Накопители XFME xpress сконструированы таким образом, что их можно легко заменить в случае повреждения. Разработчики подчеркивают, что новый стандарт не является конкурентом SD Express, поскольку чип не предусматривает постоянное извлечение, а представляет собой внутреннее запоминающее устройство.Разрабатывая XFME xpress, инженеры Toshiba стремились решить главный недостаток накопителей типоразмера M.2, которые уже не соответствуют требованиям компактности, которые предъявляются к современным гаджетам из-за чрезмерной толщины. К тому же твердотельные накопители M.2 распаяны на материнской плате и не подлежат простой замене.Уменьшенные габариты XFME xpress-накопителей и повышенная ремонтопригодность устройств на их основе не повлияли на производительность и максимальную емкость данного типа памяти. Как и в M.2, разработка Toshiba использует интерфейс PCIe x4 и протокол NVMe. Актуальное поколение XFME xpress использует соответствует стандарту PCIe 3.0х4, но в ближайших планах производителя — запустить поддержку PCIe 4.0.XFME xpress состоит из двух частей: модуля XFME xpress с контроллером, кэш-памятью DRAM и флэш-памятью 3D NANd, размеры которого составляют 14 х 18 х 1,4 мм (размер microSD-карт — 11 х 15 мм) и разработанного с Japan Aviation Electronics разъёма, представленного группой LGA-контактов на плате и стальной прижимной скобой для фиксации самого чипа.О стоимости пока неизвестно.