Ubisoft выпустила новый трейлер Far Cry 5, в котором Дэн Хэй и Филипп Фурнье отвечают на некоторые вопросы о фанатах. Кроме того, в этом трейлере есть несколько новых игровых кадров из этого предстоящего титула открытого мира. Игра выходит 27 марта.Посмотрите, как разработчики Far Cry 5 олицетворяют свою самую необычную дикую природу, слышат рассказы о своих приключениях в кооперативе и узнают, почему они не могут предсказать, что будет с вами в округе Хоуп. Far Cry 5 теперь доступен для предварительного заказа 27 марта.