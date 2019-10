Новый трейлер Final Fantasy XIV

Square Enix выпустила новый трейлер к патчу "Vows of Virtue, Deeds of Cruelty". Дополнение принесет с собой новый контент. Добавлен режим New Game +, позволяющий игрокам воспроизводить основные сценарии квестов всех предыдущих расширений.

История будет посвящена изучению последствий поражения Аида и последствия победы игроков. В патче также есть новое подземелье, новые квесты Beast Tribe, пользовательские доставки и новая игра, которые будут представлены в Золотом Блюдце. Будет переделана механика крафта и сбора.