Новинка Galaxy Tab A 10.5 и его функции

Компания Samsung выпустила в этом году уникальный планшет. Технические характеристики новинки включают упомянутый 10,5” LCD-дисплей с разрешением 1920 х 1200 точек, чипсет Snapdragon 450, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ с возможностью расширения картами microSD до 400 ГБ, 8-Мп и 5-Мп камеры, аккумулятор на 7300 мАч, модуль LTE (опционально) и Android 8.1 Oreo со специальным детским режимом, позволяющим контролировать время и содержание просматриваемого контента. Габариты Galaxy Tab A 10.5 составили 260 x 161,1 x 8 мм, а вес – 529 г (534 г в версии с LTE). О стоимости смартфона пока неизвестно.