Новинка HP Elite x2 G4 и его функции

HP Elite x2 G4 оснащается процессором до Intel Core i7-8665U, до 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем объёмом до 2 ТБ, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, портами Thunderbolt 3 и слотом для SIM-карты. Из дополнительных особенностей стоит отметить динамики Bang & Olufsen, наличие сканера отпечатков пальцев, а заявленное время автономной работы составляет 10 часов от одного заряда. Еще одной интересной новинкой стал HP Elite x2 G4. Этот планшетный компьютер выпускается в двух версиях 12,3- и 13-дюймовым экраном и выпускается с традиционной подключаемой клавиатурой в металлическом корпусе или чехлом-клавиатурой из натуральной кожи. Вариант поменьше имеет разрешение 1920-1080 пикселей, а 13-дюймовая версия также доступна с экраном 3000х2000 точек. Его дисплей имеет антибликовое покрытие и рекордную яркость 1000 нит. Что касается технических характеристик, ноутбуки Envy оснащаются процессорами Intel Core нового поколения или мобильными чипами AMD Ryzen второго поколения и видеокартами AMD Radeon Vega. Ноутбуки еще не выпущены и в настоящее время намечены на осень 2019 года. Ожидается, что цены будут объявлены ближе к дате запуска.Стоимость новинки составит 1490 долларов.