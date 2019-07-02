Новинка Xiaomi Mi Band 4

Мы решили ни в чём себя не ограничивать, поэтому использовали возможности браслета на полную. Активировали уведомления о звонках, SMS, сообщениях из мессенджеров, событиях календаря и изменениях погоды. Так трекер работал в будни, а в выходные всё это было дополнено несколькими часами в режиме велотренировки. Пока неизвестно, влияет ли мониторинг занятий спортом на энергопотребление, но из устройства выжимали максимум.Режим работы у трекера был самый что ни на есть боевой: постоянное подключение к смартфону по Bluetooth 4.2 LE (браслет поддерживает 5.0, но в смартфоне было только 4.2), яркость дисплея на 3 пункта из 5, измерение пульса каждые 10 минут и включенная функция отслеживания качества сна.С завода новый фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 4 попал к нам с 57% заряда — с этого и началось наше тестирование. Мы разрядили его «в ноль», нагружая всеми возможными способами. Сколько времени это заняло и в каком режиме работал браслет — рассказываем в подробном отчёте. О стоимости новинки пока неизвестно.