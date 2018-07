Новое дополнение Far Cry 5 Lost On Mars выйдет уже на следующей неделе

Ubisoft объявила о том, что предстоящая версия дополнения Lost On Mars для Far Cry 5 будет выпущена на всех платформах на следующей неделе 17 июля. Far Cry 5 Lost On Mars действия будут происходить вокруг персонажей Nick Rye и Hurk, поскольку они перебираются на Марс и должны сражаться с марсианами, которые пытаются вторгнуться на Землю. Игроки будут иметь возможность использовать на Марсе еще множество новых видов оружия, а также иметь доступ к Space Jets, новому инструменту обхода, который позволит вам быстро обогнуть планету.