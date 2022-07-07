Новое дополнение Gwent: Rogue Mage выходит сегодня на ПК, iOS и Android

Gwent: Rogue Mage, первое дополнение для Gwent: The Witcher Card Game, ранее известное как Project Golden Nekker, выходит сегодня на ПК, iOS и Android.

Новое расширение сохранит основную механику многопользовательской составляющей в сочетании с механикой roguelike, это позволит еще больше расширить возможности игры. В отличие от предыдущего однопользовательского сеттинга, основанного на механике Гвинта, Thronebreaker: The Witcher Tales, новое расширение будет уделять меньше внимания сюжету.

Наряду с базовой версией игры будет выпущено премиум-издание, включающее такие дополнения, как внутриигровые скины и косметические предметы, а также наборы карт для игры Gwent: The Witcher Card.