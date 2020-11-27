Новое обновление AGESA BIOS позволяет использовать AMD Smart Access Memory для чипсетов X470 и B450

AMD объявила, что только материнские платы 500 серии будут поддерживать SAM, однако по мере выхода новых обновлений BIOS на основе AGESA v2 1.1.0.0, стало известно, что старые чипсеты X470 и B450 тоже будут иметь поддержку новой функции. С помощью этой технологии можно расширить канал данных, позволяя процессору задействовать сразу весь массив видеопамяти и устранить потенциальные узкие места, достигнув повышенной производительности.
На прошлой неделе, когда были выпущены видеокарты серии RX 6800, была добавлена функция SAM (Smart Access Memory) для материнских плат X570 работающая в связке процессора серии Ryzen 5000 и видеокартой с архитектурой RDNA2.