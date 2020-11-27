Новое обновление AGESA BIOS позволяет использовать AMD Smart Access Memory для чипсетов X470 и B450

На прошлой неделе, когда были выпущены видеокарты серии RX 6800, была добавлена функция SAM (Smart Access Memory) для материнских плат X570 работающая в связке процессора серии Ryzen 5000 и видеокартой с архитектурой RDNA2.

AMD объявила, что только материнские платы 500 серии будут поддерживать SAM, однако по мере выхода новых обновлений BIOS на основе AGESA v2 1.1.0.0, стало известно, что старые чипсеты X470 и B450 тоже будут иметь поддержку новой функции. С помощью этой технологии можно расширить канал данных, позволяя процессору задействовать сразу весь массив видеопамяти и устранить потенциальные узкие места, достигнув повышенной производительности.