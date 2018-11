Новое обновление Third Year of Rainbow Six: Siege

Ubisoft завершает Third Year of Rainbow Six: Siege добавляя еще одно большое обновление, которое выведет всех игроков из своих зон комфорта на картах.

Ubisoft добавит новую карту Wind Bastion, а с ней придут два новых оперативника это Nomad и Kaid. Nomad имеет бесконтактные гранаты на основе воздушного взрыва, которые могут сбить упорную защиту. Kaid может электрифицировать защиту металла, такую ​​как колючая проволока и усиливающие стены. Оба персонажа имеют прямые счетчики, как сказал Ubisoft - вам, придется адаптировать свой стиль игры, чтобы помешать данным персонажам. Сегодня Wind Bastion будет доступен на тестовом сервере Rainbow Six: Siege для Windows.