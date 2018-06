Новое обновлении For Honor Marching Fire выйдет 16 октября

Кинематографический трейлер For Honor

В игре появится новая фракция, режим игры 4х4 и PvE-контент без ограничений. Также будет усовершенствовано графическое оформление, и произойдут другие изменения.

В рамках Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft анонсировала обновление Marching Fire для игры For Honor®. Marching Fire станет самым масштабным обновлением за время существования игры. Оно привнесет новую фракцию У Линь, новый PvP-режим 4х4, PvE-контент без ограничений и многое другое. Обновление станет доступно с 16 октября на PlayStation®4, устройствах Xbox One, включая Xbox One X, и Windows PC.

Трейлер игрового процесса

В рамках обновления в игре появится четыре героя новой фракции У Линь, созданной в стилистике Древнего Китая. Тианди, Мастер, Нуса и Монах проделали долгий путь из восточных земель, пытаясь скрыться от гражданской войны, которая охватила их государство вскоре после ужасного катаклизма. У каждого из новых героев свои цели и устремления: кто-то мстит за предательство, а кто-то переживает личную трагедию. У Линь привнесет в игру новые стили боя и целый арсенал экзотического оружия, тем самым разнообразив сражения. Новых героев можно будет разблокировать в игре, используя сталь, после окончания периода эксклюзивного доступа.

Герои У Линь, а также 18 уже существующих в игре героев смогут встретиться в битве в новом PvP-режиме 4х4 под названием "Штурм", который станет доступен для всех бесплатно. "Штурм" будет проходить на трех новых картах и позволит игрокам поучаствовать в осаде укрепленной крепости со стороны как атакующих, так и защитников. В распоряжении последних находятся баллисты, котел с горячей жидкостью и отряды лучников. Также крепость защищает правитель, с которым не так-то просто справиться. Обеим командам придется тщательно разрабатывать тактику: одним потребуется защищать таран и двигать его к воротам, а другим - пытаться его уничтожить.

Кроме того, Marching Fire привнесет в игру новый PvE-контент без ограничений для одиночного прохождения или совместной игры для двух игроков. Новый PvE-режим войдет в состав набора, который также содержит героев У Линь и может быть приобретен за отдельную плату. Подробности об этом наборе и новых возможностях для PvE станут известны чуть позже.И наконец, в рамках обновления все без исключения игроки смогут насладиться усовершенствованным графическим оформлением. Будет улучшена система освещения, прорисовка поверхности неба и текстур. Также произойдет ряд изменений, включая обновление интерфейса, призванных повысить удобство игры.В честь анонса Marching Fire все пользователи Uplay смогут получить For Honor PC Starter Edition совершенно бесплатно в период с 11 по 18 июня. Это издание в полном объеме предоставляет доступ ко всем сетевым режимам и сюжетной кампании. Изначально игрокам доступно три героя авангарда, остальных героев можно разблокировать с помощью внутриигровой валюты - стали. Кроме того, на все издания For Honor будут действовать скидки до 75%. Игроки на РС смогут воспользоваться этим предложением до 18 июня, игроки на Xbox One - до 17 июня, а игроки на PlayStation®4 - до 19 июня.

В For Honor, разрабатываемой Ubisoft Montreal в сотрудничестве с другими студиями Ubisoft*, вас ждут увлекательная кампания и захватывающие сетевые битвы. Игрокам предстоит встретиться лицом к лицу с врагом на невероятно реалистичных полях сражений и до последней капли крови биться на стороне храбрых рыцарей, свирепых викингов или расчетливых самураев. Инновационная боевая система For Honor под названием «Искусство войны» позволяет максимально эффективно управлять персонажем и использовать его уникальные навыки и стиль боя, чтобы сокрушить врагов. Сейчас, когда появились новые тренировочные режимы и начали работу выделенные серверы, играть стало комфортно как никогда.