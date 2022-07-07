Новое поколение Biomutant выйдет на консолях PS5 и Xbox Series X|S

Experiment 101 и издатель THQ Nordic объявили отличную новость для фанатов Biomutant. Ролевая игра нового поколения выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S 6 сентября этого года. Новое поколение Biomutant позволит игрокам играть с разрешением 4K и со скорость до 60 кадров в секунду. Также игра будут быстрее загружаться.

Biomutant на PS5 раскрывает не только частоту кадров, но и мощь DualSense. Игрокам предложат три графических режима игровой производительности. Владельцы игры на PS4 или Xbox One получат бесплатное обновление до расширенной версии и смогут использовать свои старые сохраненные игры.