Новое поколение Intel Raptor Lake-S будет поддерживать платформы DDR4

Согласно учетной записи Twitter, поддержка DDR4 может задержаться на платформах Intel еще на какое то время. Согласно их источникам, процессоры Intel Core 13-го поколения под кодовым названием Raptor Lake сохранят поддержку платформы DDR4 и возможно, сохранят совместимость с платформой Alder Lake 12-го поколения. Это означает, что Z690 и будущие платы H670 / B660 / H610 могут быть совместимы с Raptor Lake-S, а также поддерживать для него протокол памяти DDR4. Это может указывать на то, что покупатели Alder Lake-S, которые собирают ПК с памятью DDR4, могут иметь жизнеспособный путь обновления процессора без обновления памяти.