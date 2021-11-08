Новое поколение Intel Raptor Lake-S будет поддерживать платформы DDR4

С запуском поколения процессоров Intel Alder Lake платформа объединяет поддержку двух различных стандартов памяти DDR: DDR4 и DDR5. Хотя есть материнские платы, которые предлагают последний стандарт DDR5, есть платы, которые предоставляют пользователям возможность использовать более дешевый вариант памяти DDR4 в своих сборках, поскольку мы переходим на новый стандарт, и более новая память становится более доступной. Продукты DDR5 в настоящее время стоят дорого, а DDR4 представляет собой хороший выбор для создания мощного ПК за меньшую сумму чем DDR5.

Согласно учетной записи Twitter, поддержка DDR4 может задержаться на платформах Intel еще на какое то время. Согласно их источникам, процессоры Intel Core 13-го поколения под кодовым названием Raptor Lake сохранят поддержку платформы DDR4 и возможно, сохранят совместимость с платформой Alder Lake 12-го поколения. Это означает, что Z690 и будущие платы H670 / B660 / H610 могут быть совместимы с Raptor Lake-S, а также поддерживать для него протокол памяти DDR4. Это может указывать на то, что покупатели Alder Lake-S, которые собирают ПК с памятью DDR4, могут иметь жизнеспособный путь обновления процессора без обновления памяти.