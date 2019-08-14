Новое поколение игровой приставки Xbox от Microsoft

В интервью руководитель проекта Фил Спенсер рассказал про проект Project Scarlett — это кодовое название нового поколения Xbox. По словам представителя, у группы разработчиков сейчас приоритетной задачей стоит поддержание частоты кадров 60 к/с и высокой скорости загрузки игр.

Также разработчики занимаются обратной совместимостью игр между всеми видами консолей Xbox. Было еще добавлено, что новая приставка Xbox будет в четыре раза мощнее существующей Xbox One X, и она будет поддерживать контролеры от текущих приставок.

Презентация Xbox намечена на 2020 год. Ориентировочные цены и дата выхода консоли еще неизвестны.