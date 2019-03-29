Новую версию Nintendo Switch показали на рендерах

2019-03-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nintendo Switch ; [125]
Несколько назад в сети появилась информация о том, что компания Nintendo готовит к выпуску две новые версии игровой консоли Switch. Сегодня издание Letsgodigital опубликовало рендеры одной из потенциальных новинок. Судя по всему, одна модель будет портативной, а вторую можно будет подключать к монитору или проектору. Впрочем, не стоит ждать от нее производительности на уровне Sony PlayStation 4 Pro или Microsoft Xbox One X. Потенциальной Nintendo Switch Pro прочат поддержку 4K-изображения, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Разумеется, все игры, созданные для Nintendo Switch, можно будет запустить на всех трех консолях. Официальный анонс ожидается в июне на выставке E3 2019.


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