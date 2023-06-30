Nubia готовится к релизу геймерского планшета Red Magic Dao

Слухи о новом планшете от nubia оказались правдой — об этом официально сообщили представители бренд ZTE. На грядущем мероприятии, которое должно пройти 5 июля, компания представит совершенно новый игровой планшет Red Magic Gaming Tablet, который, по словам производителя будет иметь относительно тонкие рамки, одну фронтальную камеру и большую диагональ экрана. Также на мероприятии будет представлены наушники Red Magic Dao — TWS-наушники премиум-класса с необычным дизайном корпуса и привлекательными характеристиками. К сожалению, пока что нет официальной информации о характеристиках планшета Red Magic. Мы можем только предположить, что он будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2 или Dimensity 9200+.

Также пока что не упоминается размер экрана, но ожидается большая диагональ, вероятно, около 12,1 дюйма. Возможно, это будет переименованный ZTE Axon Pad с аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч и весом 605 граммов, однако мы точно узнаем об этом только в среду. Также хотелось бы напомнить, что ранее nubia также сообщила, что смартфон Red Magic 8S Pro будет иметь быструю зарядку мощностью 165 Вт и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Вероятно, какую-то передовую технологию быстрой зарядки получит и данный планшет, потому что это предоставляет просто безумные возможности для маркетинга — у конкурентов с их планшетами технологии быстрой зарядки нет. Это может положительно сказаться на геймерах, которые давно хотят мощный планшет и играть вдали от дома.
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