Nvidia GeForce GTX 2060 засветилась в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка 3DMark появились результаты теста графического ускорителя GeForce GTX 2060 с 5 ГБ памяти, который еще не был представлен официально. Если эта информация достоверна, то нас ожидает производительность на уровне разогнанных моделей GeForce GTX 1080 текущего поколения. Ранее сообщалось, что цена видеокарты Nvidia GeForce GTX 2060 с 5 ГБ памяти GDDR6 составит 200-300 долларов. Официальный анонс должен состояться уже 20 августа. Тогда же будут объявлены все технические характеристики и, что самое главное, официальные цены.