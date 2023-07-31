ОКЛИК представила 2К веб-камеру ОК-С35

В последние годы работа из дома стала вполне нормальным явлением — подавляющее большинство задач специалист может решать и не отправляясь в офис, но для этого ему нужны соответствующие инструменты. И речь не только про ноутбук, но и про средства коммуникации — например, сложно себе представить человека, который смог бы полноценно работать без веб-камеры. И для того, чтобы у специалиста в своём деле была возможность работать с комфортом, ОКЛИК представила новую модель устройства под названием ОК-С35, которое позволяет работать удалённо, стримить, общаться с друзьями и всё в таком духе. Стоит сразу отметить, что эта веб-камера способна снимать видео в разрешении 2560х1440 точек, так что качество изображения будет достаточно высокое, да и датчик изображения на 4 Мп передаёт очень детализированную картинку.

Ещё у данной веб-камеры частота кадров составляет 30 FPS, так что картинка будет плавной и без каких-либо рывков — это важно как при разговоре, так и при ведении стрима или видеоконференции. При этом потенциальному покупателю не нужно будет тратить деньги ещё и на микрофон, потому что он уже встроен в камеру и способен даже работать с шумоподавлением, отсекая ненужные шумы. Это приятный бонус, потому что вам не нужно будет думать о расположении микрофона, его настройке и подключении. Плюс камера оснащена системой автоматической фокусировки и это, конечно, одно из самых доступных решений на современном рынке, на которое точно стоит обратить внимание.