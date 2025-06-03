OPPO Pad 4 Pro возглавил рейтинг Android-планшетов по версии AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала майский рейтинг самых производительных планшетов под управлением операционной системы Android. Первое место снова занял OPPO Pad 4 Pro на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite с результатом 2 851 747 баллов. На втором месте оказался OnePlus Pad 2 Pro, а тройку лидеров замкнул Lenovo Legion Y700 Gen 4. Также в десятку вошли модели iQOO Pad5 Pro, Vivo Pad5 Pro с Dimensity 9400, Xiaomi Pad 7 Ultra на фирменной однокристальной системе XRING 01, OPPO Pad 3 Pro, Vivo Pad3 Pro, iQOO Pad2 Pro и OnePlus Pad Pro.

Напомним, что OPPO Pad 4 Pro также характеризуется оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 13,2-дюймовым LCD-экраном TCL Huaxing с разрешением 3392:2400 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 900 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, АКБ ёмкостью 12140 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, восемью динамиками с сертификацией Hi-Res и фирменной клавиатурой Smart Touch.