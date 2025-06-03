OPPO Pad 4 Pro возглавил рейтинг Android-планшетов по версии AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала майский рейтинг самых производительных планшетов под управлением операционной системы Android. Первое место снова занял OPPO Pad 4 Pro на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite с результатом 2 851 747 баллов. На втором месте оказался OnePlus Pad 2 Pro, а тройку лидеров замкнул Lenovo Legion Y700 Gen 4. Также в десятку вошли модели iQOO Pad5 Pro, Vivo Pad5 Pro с Dimensity 9400, Xiaomi Pad 7 Ultra на фирменной однокристальной системе XRING 01, OPPO Pad 3 Pro, Vivo Pad3 Pro, iQOO Pad2 Pro и OnePlus Pad Pro.

Напомним, что OPPO Pad 4 Pro также характеризуется оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 13,2-дюймовым LCD-экраном TCL Huaxing с разрешением 3392:2400 пикселей, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 900 нит, фронтальной камерой на 8 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, АКБ ёмкостью 12140 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, восемью динамиками с сертификацией Hi-Res и фирменной клавиатурой Smart Touch.
Планшет Vivo Pad5 готов к выходу …
Компания Vivo объявила, что официальная презентация планшета Vivo Pad5 состоится 29 мая. Производитель по…
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ получит крупный экран…
Авторитетный информатор Роланд Квандт поделился подробностями о «фанатских» планшетах Samsung Galaxy Tab …
Планшет Redmi Pad 2 4G засветился в сети …
В базе данных регулятора TDRA обнаружилось упоминание планшета Redmi Pad 2 4G, который еще не был предста…
Официально: планшеты iQOO Pad 5 готовы к выходу…
Компания iQOO объявила, что планшеты серии iQOO Pad 5 будут представлены до конца мая. Также производител…
Официально: HONOR Tablet GT готов к выходу …
Компания HONOR объявила, что официальный релиз планшета HONOR Tablet GT состоится 23 апреля в Китае. Судя…
Планшет OnePlus Pad 2 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования планшета OnePlus Pad 2…
Планшет Lenovo Legion Y700 Gen 4 показали на пресс-рендерах …
Компания Lenovo опубликовала изображения планшета Lenovo Legion Y700 Gen 4, официальный релиз которого ож…
Планшет OnePlus Pad 2 Pro получит увеличенный экран …
Известный информатор Digital Chat Station раскрыл первые подробности о флагманском планшете OnePlus Pad 2…
Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7
Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11" с Apple iPad 10-го поколения
Битва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколенияБитва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 11,5S с Apple iPad 10-го поколения
Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2Главный планшет 2024 года. Обзор Huawei MatePad Pro 12,2"
Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro EdgeНедорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor