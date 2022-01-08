OWC представляет устройство хранения и чтения карт памяти Atlas Pro Series для фотографов, видеооператоров и создателей контента

OWC, ведущая технологическая компания Mac и ПК с нулевым уровнем выбросов объявляет о выпуске серии высокопроизводительных OWC Atlas Pro карты памяти и ридера. Подобно ракетам Atlas, которые вывели исторические пилотируемые космические полеты Mercury на полную орбиту, серия OWC Atlas выведет ваши творческие способности в другой мир.

Карты OWC Atlas Pro позволяют перейти от съемки к передаче изображений RAW и видеозаписей до 8K на компьютер с максимальной эффективностью рабочего процесса. Являетесь ли вы начинающим блогером в социальных сетях, любителем изобразительного искусства, пилотом дрона или опытным творческим профессионалом, вы можете доверить медиа-картам OWC Atlas Pro свои незаменимые снимки.

OWC Atlas S Pro проходят интенсивное тестирование производительности, поэтому творческие специалисты могут рассчитывать на реальную скорость своих рабочих процессов. Достоверный список карт Atlas S Pro с надежной производительностью до 276 МБ/с при записи и 290 МБ/с при чтении подтверждает приверженность компании, которое гарантирует, что вы будете полностью удовлетворены этими картами.

Устройство OWC Atlas FXR размером с кредитную карту является самым маленьким считывателем карт Thunderbolt CFexpress. Он позволяет передавать видеоматериалы и фотографии на месте, в студии или в монтажном комплексе практически на любой компьютер или планшет с портом Thunderbolt или USB со скоростью более 1500 МБ/с. Устройство Atlas FXR с питанием от шины почти в 7 раз меньше, чем другие считыватели Thunderbolt CFX, легко помещается в самую маленькую сумку для камеры, поэтому вы можете упаковать больше аксессуаров, чтобы снимать потрясающий контент.
Комментарии и отзывы OWC Atlas Pro
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