ОЗУ будет дешеветь

Аналитики рынка считают, что оперативная память больше не будет дорожать — цена достигла своего максимума. В течении трех лет стоимость планок оперативной памяти росла, да и для мобильных телефонов с планшетами ОЗУ тоже дорожала. Однако, парочка судебных разбирательств и конкуренция на рынке повлияли на производителей — после длительного роста нам обещают падение стоимости. Правда, не стоит особо надеяться на то, что теперь смартфоны станут доступными, а оперативная памяти для компьютера будет продаваться за гроши. Нет, ничего подобного, падение цен будет около 3-5%, не более того. То есть, немного ценник упадет к сентябрю, но до копеечной стоимости ситуация не опустится. Очень жаль, нам бы хотелось увидеть доступный вариант памяти для сборки того же игрового компьютера. Будем надеяться, что цена будет падать и дальше.