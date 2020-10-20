Объектив 7Artisans 35mm f/0.95 оценен в $255

Компания 7Artisans представила объектив 35mm f/0.95, который предназначен для беззеркальных камер формата APS-C с байонетом Sony E, Fuji X, Canon M, Nikon Z и MFT. Новинка характеризуется ручной фокусировкой, фокусным расстоянием 35 мм ( 52,5 мм в 35-мм эквиваленте), углом поля зрения 43°, диафрагмой f/0,95-f/16, конструкцией из 11 элементов в 8 группах, 12-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 0,37 м, диаметром фильтра 52 мм и массой 369 г. Одной из особенностей объектива является бесшумная работа диафрагмы, что делает его идеальным для видеосъемки. Цена объектива составляет 255 долларов.