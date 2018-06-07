Объектив Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM оценен в $2100

Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых телеобъективов моделью EF 70-200mm f/2.8L IS III USM, которая является логическим развитием предыдущего поколения. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 70-200 мм, максимальной диафрагмой F/2,8, минимальной диафрагмой F/32, оптической схемой из 23 элементов в 19 группах, минимальным расстоянием фокусировки 1,2 м, 8 лепестками диафрагмы, размером установочного фильтра 77 мм, диаметром 89 мм, длиной 199 мм и массой 1440 г. Также отметим покрытие Air Sphere Coating (ASC), оптический стабилизатор изображения с эффективность в 3,5 ступени экспозиции и кольцевой ультразвуковой привод фокусировки. Объектив появится в продаже в августе по рекомендованной розничной цене 2100 долларов.