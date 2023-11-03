Объектив Canon RF 200-800mm F/6.3-9 IS USM оценен в $1900

Компания Canon пополнила ассортимент телезум-объективов моделью Canon RF 200-800mm F/6.3-9 IS USM, которая предназначена для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом RF. Новинка характеризуется массой 2.05 кг, длиной 31.4 см на коротком конце, поддержкой фирменных телеконвертеров Canon RF 1.4х и 2х, системой стабилизации с эффективностью в 5.5 стопов экспозиции, защитой от пыли и других атмосферным воздействиям, кольцами зуммирования и фокусировки, настраиваемым кольцом управления, двумя функциональными кнопками, переключателями AF/Control/MF и системы стабилизации, оптической схемой из 17 линз в 11 группах, в том числе тремя элементами UD, 9-лепестковой диафрагмой, минимальной дистанцией для фокусировки 80 см при 200 мм, резьбой для светофильтра 95 мм и поворотным кольцом для установки на штатив. Его цена составляет 1900 долларов.

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