Объектив Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM представлен официально

Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых зум-объективов моделью Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM, предназначенной для беззеркальных камер системы Canon EOS R. Новинка характеризуется стабилизатором изображения с эффективностью в пять ступеней экспозиции, фокусным расстоянием 24-240 мм, углом поля зрения 84°-10°20’, оптической схемой из 21 элемент в 15 группах, максимальной диафрагмой F/4,0-6,3, минимальным расстоянием фокусировки 0,5 м, максимальным увеличением 0,26x, 7-лепестковой диафрагмой, установочным размером фильтра 72 мм, диаметром 80,4 мм, длиной 122,5 мм и массой 750 г. Объектив появится в продаже в сентябре по цене в 900 долларов.