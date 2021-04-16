Объектив Canon RF 400mm F2.8 L IS USM оценен в $12000

Компания Canon пополнила ассортимент объективов моделью RF 400mm F2.8 L IS USM для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом RF. Новинка характеризуется системой стабилизации с эффективностью в 5,5 ступени экспозиции, совместимостью с телеконверторами Canon RF 1.4x и 2x, настраиваемым электронным кольцом фокусировки, максимальной диафрагмой f/2,8, минимальной диафрагмой f/32, конструкций из 17 элементов в 13 группах, в то числе одним Super UD и двумя элементами из флюорита, минимальным расстоянием фокусировки 2,50 м, максимальным увеличением 0,17х, 9-лепестковой диафрагмой, резьбой для фильтра 52 мм, диаметром 168 мм, длиной 367 мм, массой 2890 граммов, защитой от пыли и влаги, а также фторсодержащим покрытием. Цена объектива составляет 12 тысяч долларов.