Объектив Canon RF 8-15mm F/4 готов к выходу

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что компания Canon готовит к выходу сверхширокоугольный зум-объектив Canon RF 8-15mm F/4. Такой же «фишай» (Canon EF 8-15mm F/4 USM) есть в ассортимент японского производителя и для зеркальных камер. Итак, объектив характеризуется коэффициентом масштабирования 1,85, фокусным расстоянием 8,10 мм, 12,51 мм и 15,01 мм, диафрагмой F: 4.10, 4.10 и,4.10, углом обзора 90,14, 90,45 и 90,39, высотой изображения 11,50 мм, 18,00 мм и 21,60 мм, длиной линзы 123,74, 111,21 и 109,67 мм, задним фокусом 11,78 мм, 20,27 мм и 24,66 мм. Выход объектива ожидается в следующем году. Помимо этой модели Canon готовит еще четыре линзы для байонета RF: Canon RF 500mm F/2.8L, Canon RF 300mm F/2.8L IS, Canon RF 35mm F/1.2L USM и Canon RF 35mm F/1.2L DS.