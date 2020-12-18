Объектив Canon RF70-200mm F4 L IS USM перенесли на 2021 год

Компания Canon объявила о том, что начало продаж представленного в ноябре объектива RF 70-200mm F4 перенесено с декабря 2020 на март 2021 года. Причина задержки в недостаточных объемах производства.

Напомним, что этот предназначенный для беззеркальных камер с креплением RF объектив характеризуется быстрой и точной автофокусировкой с двумя независимыми моторами Nano USM, оптической схемой из 16 элементов в 11 группах, включая 4 UD-элемента, минимальной дистанцией для фокусировки 60 см, максимальным увеличением 0,28x, девятилепестковой диафрагмой, диаметром фильтра 77 мм, оптической стабилизацией IS с эффективностью в 7,5 ступеней в связке с матричной стабилизацией в камерах EOS R6 и EOS R5, 12-ти контактной системой связи с камерой, настраиваемым кольцом управления, габаритами 83,5 мм/3,28:119 мм и массой 695 граммов. Его цена составляет 1600 долларов.
Комментарии и отзывы Canon RF70-200mm F4 L IS USM
Обзоры:
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Новости:
Объектив Viltrox 85mm f/1.8 Z оценен в $400

Компания Viltrox пополнила ассортимент полнокадровых объективов с автофокусировкой моделью 85mm F1.8 Z, к...
Представлен объектив Sigma 35mm F2 DG DN

Компания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов светосильной моделью 35mm F2 DG DN | Contem...
Объектив Voigtlander Super Nokton 29mm f/0.8 Aspherical оценен в $2000

Компания Cosina пополнила ассортимент суперсветосильных объективов моделью Voigtlander Super Nokton 29mm ...
Обзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задачОбзор PRESTIGIO MUZE 4231 4G. Планшет для базовых задач
Обзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi
Лучшая флешка. SanDisk Ultra LuxeЛучшая флешка. SanDisk Ultra Luxe
Обзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google HomeОбзор Yeedi K650. Робот-пылесос с влажной уборкой и Google Home
Обзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало AndroidОбзор Vizant-955 NEXT. Двухканальный видеорегистратор зеркало Android
Представлены жёсткие диски Toshiba MG08-...
Представлены жёсткие диски Toshiba MG08-Компания Toshiba пополнила ассортимент жестких дисков моделями MG08-D на 4, 6 и 8 ТБ, которые предназначе...
Take-Two Interactive ведет переговоры о ...
Take-Two Interactive ведет переговоры о Take-Two Interactive планирует приобрести компанию Codemasters за 740 миллионов фунтов стерлингов (973 ми...
AMD готовит видеокарты в двух исполнения...
AMD готовит видеокарты в двух исполненияНа просторах интернета появилась достаточно интересная новость о том, что компания AMD планирует в ближай...
Бюджетный 4K-телевизор Redmi Smart TV A6...
Бюджетный 4K-телевизор Redmi Smart TV A6Принадлежащий компании Xiaomi бренд Redmi дал старт продажам старшей модели серии телевизоров Redmi Smart...
Synology выпустила накопитель SAT5200 ем...
Synology выпустила накопитель SAT5200 емSynology выпустила 2,5 дюймовый накопитель SAT5200 емкостью 3.84 ТБ. Накопитель обеспечивает стабильную п...
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 O...
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OТекущий ажиотаж вокруг GeForce RTX 3080 из-за недоступности предложений с ценами, близкими к рекомендован...
Кинообъектив Musashi Optical Takumi 40.6...
Кинообъектив Musashi Optical Takumi 40.6Японская компания Musashi Optical System пополнила ассортимент полнокадровых кинообъективов моделью Musas...
Бюджетный Poco C3 получит 4 ГБ ОЗУ...
Бюджетный Poco C3 получит 4 ГБ ОЗУВ сети появились фотографии упаковки смартфона Poco C3, который еще не был представлен официально. Если у...
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White...
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass WhiteВ начале осени компания Corsair выпустила серию корпусов 4000 типоразмера Midi-Tower, рассчитанных на мат...
Камеру Panasonic Lumix DC-BGH1 показали ...
Камеру Panasonic Lumix DC-BGH1 показали Сетевые источники опубликовали пресс-рендеры заточенной под съемку видео камеры Panasonic Lumix BGH1 (сис...
Обзор Harper KBT-330. Беспроводная клави...
Обзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиТелевизоры со SMART получили широкое распространение, предложив владельцам возможность доступа к стриминг...
AMD RX 6800 XT можно разогнать до 2,55 Г...
AMD RX 6800 XT можно разогнать до 2,55 ГПрактически все пользователи после покупки видеокарты занимаются разгоном графического процессора, так ка...
Обзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатыванийОбзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатываний
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Тест видеокарты и сравнение с RTX 2080 TiОбзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC 10GB (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING). Тест видеокарты и сравнение с RTX 2080 Ti
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Обзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеемОбзор realme watch RMA 161. Недорогие спортивные часы с цветным дисплеем
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor