Объектив Fujinon GF45-100mmF4 R LM OIS WR оценен в 165 тысяч рублей

Компания Fujifilm представила объектив Fujinon GF45-100mmF4 R LM OIS WR, который предназначен для среднеформатных камер Fujifilm GFX. Новинка характеризуется стабилизатором изображения с эффективностью в пять ступеней экспозиции, практически бесшумным автофокусом с линейным приводом, защитой от пыли и брызг, фокусным расстоянием 45-100 мм (эквивалент в 35 мм – 36-79 мм), диафрагмой f/4-32, оптической схемой из 16 элементов в 12 группах, включая один ED, один Super ED и три асферических элемента, минимальным расстоянием фокусировки 0,65 м, максимальным увеличением 0,13x, 9-лепестковой диафрагмой, размером фильтра 82 мм, диаметром 93 мм, длиной 144,5 мм и массой 1005 г. Объектив появится в продаже в февраля по цене 2300 долларов или 165 000 рублей.