Объектив Meike MK 50mm F/1.2 оценен в $360

Компания Meike пополнила ассортимент мануальных полнокадровых объективов моделью MK 50mm F/1.2, которая выйдет для байонетов Nikon Z, Sony E, Canon RF, Canon EF и Leica L. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, диафрагмой от f/1.2 до f/22, оптической схемой из 12 элементов в 7 группах, диаметром резьбы под фильтры 67 мм, углами обзора по диагонали 46.9°, по горизонтали 39.3° и по вертикали 26.4°, минимальным расстоянием для фокусировки 0.6 м, длиной 72 мм, массой 620 г и ценой в 359 долларов. Старт продаж линзы намечен на ближайшее время.