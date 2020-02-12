Объектив Nikkor Z 24-200mm f/4-6.3 VR оценен в 900 долларов

Компания Nikon представила полнокадровый зум-телеобъектив Nikkor Z 24-200mm f/4-6.3 VR, который получил быструю и бесшумную автофокусировку, защиту от пыли и влаги, а также стабилизацию с эффективностью в пять ступеней экспозиции. Новинка характеризуется оптической схемой из 19 элементов в 15 группах, включая 2 асферических элемента, 2 элемента ED и один асферический элемент ED, минимальным расстоянием для фокусировки 0,5 м, максимальным увеличением 0,28x, 7-лепестковой диафрагмой, диаметром для фильтра 67 мм, диаметром 77 мм, длиной 114 мм и массой 570 г. Объектив появится в продаже в апреле по цене в 900 долларов.