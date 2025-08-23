Объектив Nikkor Z 24-70mm F/2.8 S II оценен в 2800 долларов

Компания Nikon пополнила ассортимент зум-объективов вторым поколением модели Nikkor Z 24-70mm F/2.8 S, которая весит всего 675 граммов. Новинка также характеризуется системой внутреннего зуммирования, самой продвинутой системой автофокусировки на моторах Silky Swift VCM (SSVCM) (в пять раз быстрее по сравнению с первым поколением), длиной 14,2 см, максимальным диаметром 8,4 см, резьбой для светофильтра 77 мм, регулировочным кольцом для настройки ND-фильтров, дистанцией для фокусировки от 24 см до 33 см, максимальным коэффициентом увеличения 0.21x и 0.32x, мезоаморфным антибликовым покрытием, оптической конструкцией из 14 элементов в 10 группах, 11-лепестковой круговой диафрагмой, подавленным эффектом «дыхания фокуса» и кольцом управления. Цена объектива составляет 2800 долларов, что на 300 долларов дороже, чем стоил предшественник на старте продаж.