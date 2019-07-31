Объектив Nikkor Z 85mm f/1.8 S представлен официально

Компания Nikon представила полнокадровый объектив Nikkor Z 85mm f/1.8 S, который предназначен для беззеркальных камер с креплением Z. Новинка характеризуется шаговым приводом фокусировки, электромагнитным приводом для изменения диафрагмы, фирменным покрытием Nano Crystal Coat, защитой от пыли и брызг, фокусным расстоянием 85 мм, углом поля зрения 28°30’, оптической схемой из 12 элементов в 8 группах, включая два ED-элемента, минимальным расстоянием фокусировки 0,8 м, максимальным увеличением 0,12х, 9-лепестковой диафрагмой, установочным размером фильтра 67 мм, диаметром 75 мм, длиной 99 мм и массой 470 г. Объектив появится в продаже 5 сентябре по цене в 797 долларов.